Счётная палата: природные богатства Кавказа используются нерационально

Аудиторы Счётной палаты заявили о нерациональном использовании лечебной грязи и минеральных вод, которыми богат Северный Кавказ. К такому выводу они пришли после анализа деятельности АО «Кавминкурортресурсы», сообщает «Газета.Ru».

В отчёте аудиторов отмечается , что данное акционерное общество занимается снабжением региона и эксплуатацией подобных месторождений. При этом потенциал грязелечебниц используется на 1%, а минералка и вовсе продаётся в убыток. В «Кавминкурортресурсах» такую свою деятельность объяснили несовершенством законодательной базы.

По данным аудиторов, из 149 скважин практически не используются 26, однако законсервировать их никто даже не пытался. Только 18 скважин обеспечивают почти весь объём годовой добычи минеральной воды. В Счётной палате причиной такого положения дел считают недостаточный государственный контроль.

Ранее стало известно, что необходимо учитывать увеличивающийся поток туристов на курорты Кавказских Минеральных Вод при развитии региона. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что проект концепции развития Кавминвод обсуждается и федеральным, и региональными органами власти. Они должны определить приоритеты развития этой территории.