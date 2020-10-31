Решетников: рост внутреннего туризма поможет курортам Кавминвод

https://static.news.ru/photo/2e4b6954-1c65-11eb-b73f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/tutroma

Необходимо учитывать увеличивающийся поток туристов на курорты Кавказских Минеральных Вод при развитии региона. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

У Кавминвод есть уникальная возможность сегодня — текущая ситуация, рост спроса на внутренний туризм, и здесь, наверное. не так много конкурентов у КМВ и на внутреннем рынке, и на внешнем тоже, — приводит слова Решетникова «Интерфакс».

Во время совещания по развитию Кавминвод, которое состоялось в Пятигорске, министр отметил, что проект концепции развития Кавминвод обсуждается и федеральным, и региональными органами власти. Сейчас они должны определить приоритеты развития этой территории.

Присутствующий на совещании губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что за последние годы в инфраструктуру Кавминвод вложены десятки миллиардов рублей. Из-за этого растёт инвестиционная привлекательность региона. По его словам, каждый год три-четыре миллиарда рублей господдержки передаётся на развитие инфраструктуры. Ещё 22 миллиарда в курортную структуру вкладывают частные инвесторы. В этом году сумма вложений составила 26 миллиардов рублей.

После того как был ликвидировано Министерство Кавказа, его функции перешли Минэкономразвития РФ. Ведомство провело аудит развития экономики и соцсферы на Северном Кавказе.

В итоге была создана новая модель развития Северного Кавказа с учётом изменения приоритетов по направлениям госинвестиций, оценки эффективности реализации проектов с господдержкой, необходимости выделения ресурсов на завершение ранее начатых объектов экономики и социальной сферы, развития коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Изменения в госпрограмму СКФО на 2020–2022 внесены в кабмин. Также разработан проект программы на эти же годы.

Как писал NEWS.ru, правительство продлит программу кешбэков за туры по России.