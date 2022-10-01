Samsung будет продавать восстановленные смартфоны TechRadar: Samsung начнет продавать восстановленные смартфоны Galaxy S22

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Корейский IT-гигант Samsung начнет продавать восстановленные смартфоны, пишет издание TechRadar. Отмечается, что компания планирует расширить программу Re-Newed на новые устройства, которая позволит реализовывать смартфоны Galaxy S22 и другие устройства, вышедшие в 2022 году. Восстановленным устройство является, когда оно было отремонтировано и приведено в товарный вид для повторной продажи.

В данный момент Samsung продает в Великобритании восстановленные Galaxy S20 и Galaxy Note 20, в США — Galaxy S21 и Galaxy Note 10. В ближайшее время компания выпустит в продажу восстановленные аппараты серии Galaxy S22, — сказано в публикации.

В статье подчеркивается, что подобные устройства обойдутся потребителям дешевле, чем новые, а на них будут также распространены правила гарантийного обслуживания.

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов ранее заявил, что взлом смартфона можно осуществить, заразив его вредоносным программным обеспечением. По его словам, одним из признаков взлома может стать некорректная работа привычных приложений. Он добавил, что также о взломе может говорить «самостоятельная жизнь» телефона и значительный расход мобильного трафика.