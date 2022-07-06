Сайт IKEA в России подвергся хакерской атаке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сайт IKEA в России и за рубежом атаковали хакеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что специалисты компании борются со сбоями, вызванными атакой ботов, с ночи вторника, 5 июля. Сайт пообещали восстановить в ближайшие два дня.

Вчера они действительно открылись, начали исполнять заказы, кто-то успел, а кто-то уже нет. Началась атака ботов и «положила» сайт, и российский, и зарубежный. То есть кто-то целенаправленно устроил хакерскую атак, — говорится в сообщении.

Накануне, 5 июля на сайте компании возникли неполадки из-за ажиотажа, вызванного открытием онлайн-распродажи перед полным закрытием магазинов сети в России. При попытке зайти на сайт высвечивалось предупреждение о том, что сервис временно не может принимать заказы через корзину из-за технических неполадок.

Позже стало известно, что IKEA ограничила онлайн-продажи через форму заявок. Приобрести необходимые предметы интерьера теперь можно не более чем на 1 млн рублей, также действуют ограничения по числу и весу. Однако временно форма на сайте не работает, ее обещают запустить позже.