«Рот Фронт» будет судиться с Roshen из-за этикетки «Ромашек»

https://static.news.ru/photo/7d63d30e-9f25-11ea-9ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ROSHEN/facebook.com

Российская кондитерская фабрика «Рот Фронт» подала иск в Европейский суд на украинскую фирму Roshen, основатель которой — бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Суть претензии заключается в оформлении этикетки конфет «Ромашки», которое было, по мнению производителей, украдено сотрудниками Roshen для создания дизайна упаковки своего лакомства.

Исходя из обнародованных материалов инстанции, «Рот Фронт» обращался в суд ещё в 2017 году. Тогда российской фабрике удалось добиться запрета на выпуск продукции украинской фирмы с «украденным» дизайном. Однако Roshen подала апелляцию, по итогам которой решение было аннулировано.

Инстанция постановила, что эти два торговых знака не похожи друг на друга. В итоге фабрика успешно обжаловала этот вердикт, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Верховный суд РФ вернул Roshen жалобу на начисление её липецкой фабрике 361,5 млн налогов. Она была подана позже срока.