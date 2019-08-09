https://static.news.ru/photo/a224e074-bb51-11e9-9a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jia Minjie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С 10 августа введён запрет на ввоз из Китая косточковых и семечковых культур: слив, нектаринов, абрикосов, персиков, алычи, вишни, черешни, яблок, груш и айвы. Это решение Россельхознадзор принял в связи с частыми поставками из этой страны продукции, заражённой карантинными для России объектами.

Основные нарушения приходятся на семечковые и косточковые культуры. Обнаруженные в поставках карантинные объекты угрожают снижением урожаев этих культур на 30–90%, — сообщили в Россельхознадзоре .

В 2018–2019 годах было выявлено 48 случаев поставок заражённой продукции.

Как писал News.ru, запрет на ввоз китайских фруктов в Россию приведёт к повышению цен, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. При этом он поддержал инициативу Россельхознадзора, который приостанавливает поставки из азиатской страны фруктов из-за их заражения опасными карантинными объектами.