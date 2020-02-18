Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить «компенсацию» бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы Москвы в европейских судах. Между тем, гаагское решение не означает арестов активов РФ. Подробности — в материале NEWS.ru.

Изначально в 2014 году арбитраж в Гааге постановил взыскать с России $50 млрд, однако это решение отменил вышестоящий Окружной суд, теперь же и это определение оказалось недействительным.

Между тем, в официальном заявлении Министерства юстиции РФ сказано — Россия по-прежнему настаивает, что «экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами».

Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия, — считает Минюст.

В связи с чем, заявляет ведомство, Москва продолжит отстаивать свои законные интересы после решения апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа и обратится в Верховный суд Нидерландов.

Этот вердикт для нашей страны на данный момент обозначает, что решения гаагского арбитража восстановлены. К большому сожалению и удивлению Российской Федерации. Решение суда, отменяющее арбитражный вердикт, получило юридический «Оскар» как наиболее сильное и обоснованное. И вдруг такой неожиданный конфуз со стороны апелляционного суда. Андрей Кондаков глава Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом глава Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом

Он отметил, что апелляционный суд в Гааге, к сожалению, не прислушался ни к одному из аргументов российской стороны.

Что заставляет задуматься, а не были ли какие-то внесудебные факторы приняты во внимание судьями. Ведь такое редко бывает, чтобы все до одного аргументы были обоснованны массой вещественных доказательств и документов, — заметил специалист по международному экономическом праву.

При этом, указал Кондаков, случившееся не означает срочных арестов активов России. Автоматическими решения становятся лишь тогда, когда вынесенные решения признаются судами стран, где такие аресты могут производиться, пояснил он. В настоящее время, добавил юрист, сложившаяся ситуация позволяет «нашим потенциальным противникам обращаться в суды соответствующих стран».

К слову, основной бенефициар Group Menatep Limited Леонид Невзлин уже заявил о том, что итоговая сумма, которую Москва должна выплатить бывшим акционерам нефтяной компании «уже больше $50 млрд». По решению Апелляционного суда Гааги Россия должна им около $55 млрд с учётом штрафных процентов, сказал РБК один из бывших руководителей ЮКОСа, а ныне израильский предприниматель.

В этом решении международного суда, что важно — с участием назначенного Россией арбитра, — зафиксировано: атака на ЮКОС скоординированно велась ради отъёма собственности и прекращения политической активности Ходорковского, а не в рамках законных налоговых целей. Максим Дбар пресс-секретарь Михаила Ходорковского пресс-секретарь Михаила Ходорковского

Дбар уточнил, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский «не участник и не бенефициар процесса в Гааге, и с 2003 года не является акционером компании ЮКОС».

В свою очередь, руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков сообщил NEWS.ru, что юристы «в настоящее время приступили к изучению нового решения по ЮКОСу, и однозначно будут оспаривать его в высшей судебной инстанции Нидерландов». Он подчеркнул, что отменить решение апелляционного суда в отношении России сможет только Верховный суд этой европейской страны.

На оспаривание у России есть три месяца, резюмировал юрист.