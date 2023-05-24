Российский холдинг продал бизнес в Европе за €1 Российский холдинг Segezha Group продал европейскую «дочку» за €1

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система», продал свою дочернюю структуру в Европе Segezha Packaging за €1, сообщил президент компании Михаил Шамолин. Кто стал новым владельцем активов, не раскрывается, передает РИА Новости.

Сделка была совершена примерно за один доллар или евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался в районе €100 млн, — заявил Шамолин.

По словам главы холдинга, по сути, бизнес продан за €100 млн. Шамолин отметил, что такая стоимость соответствует оценке активов в досанкционном состоянии. Продажа бизнеса была единственным вариантом для его сохранения в рабочем состоянии, подчеркнул предприниматель.

О продаже европейской «дочки» российского лесопромышленного гиганта стало известно в конце марта, однако на тот момент сумма сделки не раскрывалась. Шамолин отмечал, что такое решение было принято из-за санкций, помешавших работе.

Segezha Group принадлежало семь фабрик по производству бумажной упаковки и поддерживать их деятельность стало невозможно, признавался бизнесмен. Из-за санкционных ограничений компания не могла снабжать заводы бумагой, которую отказывались поставлять западные производители, а клиенты перестали покупать готовую продукцию из-за российского владельца предприятия.