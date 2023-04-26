Российский банк провел сессию по устойчивому развитию на «Финатлон форуме»

Фото: Пресс-служба Совкомбанка

В Москве 25 апреля прошла II Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам «Финатлон форум». Партнером мероприятия выступил Совкомбанк.

Эксперты банка участвовали в форуме в составе жюри, а также в качестве модератора сессии «Устойчивое развитие и философия социальной справедливости».

Программа «Финатлон форума» направлена на популяризацию междисциплинарных знаний, формирование интереса молодежи к современной проблематике устойчивого развития, инвестициям, цифровой экономике и финансовым рискам, развитие навыков критического мышления, а также продвижение идей культурного и цивилизационного разнообразия.

Организаторами конференции стали Союз защиты прав потребителей финансовых услуг, Московский политехнический университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Национальный институт финансовых рынков и управления, а также Институт фондового рынка и управления.