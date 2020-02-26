Союз российских пивоваров (СРП) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Копия письма поступила в редакцию NEWS.ru. Цель такого регулирования, по замыслу производителей, — борьба с теневым рынком, ценовым демпингом и некачественной продукцией. Некоторые эксперты считают, что ситуацию с ценами менять не надо, но большинство согласны с тем, что точка кипения пройдена и внутренний рынок нужно как следует отрегулировать.

Данное обращение, по словам представителей Союза, вызвано ситуацией, сложившейся на пивоваренном рынке РФ, где в последние годы сформировалась неблагоприятная для легальных производителей ценовая конкуренция. Рынок перенасыщен т.н. «акционным» пивом по критически низким демпинговым ценам, не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов. В результате, легальные производители, установившие счётчики объёма производства, работающие строго в системе ЕГАИС [Единая государственная автоматическая система учёта алкогольной и спиртосодержащей продукции], выплачивающие все налоги и использующие качественное натуральное сырьё, вытесняются с рынка, объясняют в СРП.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, ситуация на рынке ещё более обостряется из-за крупных сетевых ритейлеров, которые агрессивно развиваясь, за счёт демпинга разрушают сложившиеся каналы продаж региональных независимых производителей пива, вынуждают местных пивоваров снижать цену на свою продукцию до уровня себестоимости, говорится в письме к Силуанову.

Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продаётся дешевле бутылки обычной питьевой воды. Это дискредитирует пиво в глазах потребителя. Такая политика является одной из ключевых причин стимулирования «серого» рынка пива и не даёт возможности добросовестным производителям развивать цивилизованный бизнес, — полагают в организации.

По мнению Союза российских пивоваров, введение МРЦ позволит в сочетании с оптимизацией акцизной политики существенно снизить объёмы нелегального рынка пива (продукции без акцизов), создать равные конкурентные условия для легальных компаний.

Данная мера будет способствовать снижению количества потребляемого некачественного алкоголя и позволит снять риски распространения псевдопивных напитков, маскирующихся под «пиво», безакцизной пивной продукции, в том числе и серого импорта в приграничные регионы России, — подчёркивают в Союзе.

Мы попросили Минфин рассмотреть вопрос введения МРЦ на пиво. Этот шаг позволит, на наш взгляд, быстро и эффективно побороть абсурдную ситуацию, когда пиво в магазинах продают дешевле обычной очищенной водопроводной питьевой воды. Если взять стоимость базовой упаковки, учесть размер ставки акциза, прибавить НДС, логистику и минимальную торговую наценку, то только по этим параметрам цена 0,5 литра пива в банке или стеклянной бутылке должна приближаться к 30 рублям. Причём в этих условных 30 рублях стоимости самого пива ещё нет. Таким образом, если пиво на полках в магазинах дешевле 30 рублей, то это должно вызывать вопрос, почему производитель продает его дешевле себестоимости, то есть работает себе в убыток. Даниил Бриман председатель совета Союза российских пивоваров председатель совета Союза российских пивоваров

Сама же методика определения конкретного размера МРЦ на пиво, по его словам, требует дополнительной оценки и расчётов. Формула минимальной цены должна быть универсальной и не создавать преференций каким-то определённым видам производств. МРЦ призвана решать проблему, когда пиво продаётся дешевле себестоимости, поскольку практика снижения цен провоцирует «серый» рынок и стимулирует начало оптимизации рецептуры пива, причем не в лучшую сторону, сказал Бриман.

Между тем, по поводу МРЦ с ним поспорил эксперт по алкоголю Эркин Тузмухамедов. По его мнению, «на рынке в настоящее время фигурирует „очень комфортная“ себестоимость пива: за пол-литра она составляет 15 рублей». Поэтому, считает он, «лишний раз что-то регулировать не имеет смысла».

В пресс-службе Минфина России NEWS.ru рассказали о том, что обращение Союза будет рассмотрено.

Однако стоит отметить, что установление минимальных цен регламентируется договором ЕАЭС — наднациональным документом. Поэтому введение МРЦ возможно только после создания правовых оснований для этого, то есть внесения изменений в договор ЕАЭС, — сказали в ведомстве, и сообщили, что «уже внесли соответствующие предложения в ЕЭК (Евразийскую экономическую комиссию)».

В Минфине добавили, что «в целом вопрос введения МРЦ на пиво пока обсуждается, в том числе с бизнес-сообществом». Однако окончательных решений о целесообразности этой меры пока нет.

Точка кипения пройдена. Демпинг начался уже давно. Поначалу ценовые акции были в разумных пределах и в правильных экономических параметрах, которые позволяли всем работать цивилизованно и легально. Вся ценовая война началась с массированных действий крупных дискаунтеров вроде «Бристоля» и «Красное & Белое». До них промоакции были временным и одномоментным явлением, они же взяли это за повседневную практику. Акция из временного механизма стала постоянным и негативным явлением. Дмитрий Тарасевич шеф-пивовар группы компаний «ТАРКОС» шеф-пивовар группы компаний «ТАРКОС»

Из-за этого, по словам Тарасевича, большинство продавцов пива свою маржиналиность порастеряли, и все вынужденно потянулись к «серой» зоне и стали завозить дешёвые товары из сопредельных государств — из стран СНГ, где акцизы и налоги ниже, чем в РФ. И так сложилось, говорит эксперт, что все сети попали под зависимость низкой цены. Отсюда и возникло явление «не совсем пива». Вот почему легальные поставщики вступили буквально в экономическую схватку с нелегальными, рассказал аналитик.

По оценкам Тарасевича, «МРЦ по-хорошему сегодня должна быть примерно на уровне 65-70 рублей».

Пиву нужен солод

На прошлой неделе участники завершившегося десятого форума «Пивоваренная отрасль РФ — 2030: Взгляд в будущее» обратились к зампредседателя правительства РФ Дмитрию Григоренко и министру финансов РФ Антону Силуанову о необходимости внесения изменений в Техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции». Об этом NEWS.ru рассказал глава Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции Александр Мордвинов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вначале в 2012 году мы закрепили 80% солода, затем СРП протащил техрегламент, который принят и по которому с января 2021 года пивом будет называться продукт, где всего 50% солода и 10% сахаросодержащих компонентов, то есть мальтозы. Если ничего не делать, такое «пиво» будет в стране. Поскольку уже техрегламент утверждён и принят, то теперь можно попробовать лишь внести в него изменения. Александр Мордвинов глава Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции глава Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции

Что происходит на пенном рынке

Продажи пива во всех регионах России в 2019 году выросли на 2,1% в натуральном и 4,1% в денежном выражении, сообщили NEWS.ru в агентстве Nielsen.

По наблюдению аналитиков, в среднем на полках магазинов из более чем 230 алкогольных напитков 100 — пиво. Это на 6 товарных позиций больше, чем годом ранее. Причём 3 из этих 6 позиций — нефильтрованное алкогольное пиво, которое набирает всё большую популярность у потребителей.

Доля небольших игроков на рынке увеличивается: растёт как их количество, так и объёмы продаж произведенной ими продукции. Если в 2017 году они занимали 24% пивного рынка, то в 2019 году их доля увеличилась до 28,2%.

При этом, по данным Nielsen, продажи небольших сегментов (полутёмное пиво, нефильтрованное пиво, безалкогольное и крепкое пиво) растут сейчас опережающими темпами.

Надо сказать, что интерес к нишевым сортам является одной из основных причин увеличения средних цен на пивном рынке: стоимость литра пива выросла в 2019 году на 1,9% до 97 рублей за литр (в среднем на рынке FMCG (товаров повседневного спроса) — 4,9%). И основной вклад в этот рост внёс «премиальный» сегмент — более дорогое импортное пиво, нефильтрованное и произведенное небольшими игроками.

Эксперты отмечают, что потребители всё более четко обозначают свой интерес к нишевым сегментам, а ритейлеры и производители, видя эту тенденцию, идут навстречу покупателям, предлагая им попробовать более дорогие напитки со скидкой: если сегодня более половины (55%) пива в натуральном выражении продается по промо, то в премиальном сегменте это значение достигает 66%.