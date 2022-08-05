РБК: 97% микропредприятий не готовы перейти на новый налоговый режим

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Подавляющее большинство российских фирм из сферы микробизнеса (97%) сообщили, что не будут переходить на новую автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), которая заработает в России с 1 января 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом «Актион Бухгалтерия» среди более чем 400 российских микропредприятий. Причинами отсутствия интереса к новой системе называют повышенные ставки налога и жесткие критерии участия.

АУСН, предполагающая освобождение бизнеса от отчетности и уплаты страховых взносов, рассчитана на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн рублей. Однако 39% респондентов объяснили, что переход на новый режим им невыгоден из-за высоких ставок налога. На АУСН налогообложение по системе «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов», составят 8% и 20% соответственно по сравнению с 6% и 15%, действующими при стандартной упрощенной системе налогообложения (УСН).

Еще 47% опрошенных представителей бизнеса пояснили, что не соответствуют формальным критериям режима, включая доходы или численность сотрудников.

Другие 13% предпринимателей указали, что не доверяют инспекции Федеральной налоговой службы из-за постоянных ошибок, намерены самостоятельно управлять платежами по налогам и сборам или же хотят на чужом примере удостовериться в том, что новая система будет действовать без сбоев. О готовности использовать АУСН заявили только в 3% микрокомпаний. Как отмечает руководитель практики налогового консультирования Consul Group Андрей Рымарев, малый интерес бизнеса к программе вызван необходимостью ежемесячно платить налог, невозможностью совмещать такой спецрежим с другими, малой численностью работников и ограниченным числом банков-участников, а также возможными затруднениями при оспаривании ошибок в начислении налогов.



Эксперимент по внедрению специального налогового режима для малого бизнеса стартовал в России 1 июля. Программа «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» будет действовать в Москве и области, а также в Татарстане и Калужской области. Она продлится до 31 декабря 2027 года. Глава региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина объяснила, что пилотный проект должен избавить бизнесменов от бумажной волокиты, хотя малому бизнесу сейчас нужны и другие льготы.