«Пятёрочка» завоевала 11 наград Национальной премии бизнес-коммуникаций

Сеть магазинов «Пятёрочка» стала обладателем 11 наград Национальной премии бизнес-коммуникаций (НПБК). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

В 2021 году компания реализовала большое количество проектов, что было отмечено экспертным советом НПБК. Так, «Пятёрочка» получила золотую медаль в номинации «Эффективность в бизнесе» за проведение креативной кампании «Говорите — сделаем!» — части масштабного проекта «Обратная связь», в рамках которого была выстроена эффективная система взаимодействия с гостями магазинов. Благодаря этому проекту покупатели получили возможность напрямую влиять на ассортимент продукции и давать обратную связь для улучшения работы конкретного магазина. Также золотой медалью в этой номинации отмечена совместная с PepsiCo кампания «Битва завтраков». Её главными героями стали Ольга Бузова, Алексей Воробьёв и Анатолий Вассерман, представившие свои варианты завтраков в «Пятёрочке»: бодрый, быстрый и умный соответственно.

Совместная партнёрская акция с PepsiCо «Народный эксклюзив с Тимати и Бабкиной», которая проводилась в поддержку новых вкусов Lay’s и Pepsi, была удостоена серебряной медали в номинации «Эффективность в бизнесе».

В номинации «Эффективность в коммуникации» торговая сеть завоевала сразу две медали — золото и серебро. Эксперты отрасли оценили кампанию «„Пятёрочка“ ждёт в гости каждый день!», которая проходила в поддержку репозиционирования торговой сети и обновления слогана.

Пресс-служба НПБК

Кампания «Пятёрочка с заботой» получила серебро сразу в двух номинациях — «Эффективность в коммуникациях» и «Социальная ответственность», которая стала катализатором для целой серии социальных проектов, начиная от бесплатной доставки продуктов для пожилых людей и заканчивая участием во всероссийской акции «Мы вместе». Документальное реалити «Вернувшиеся-2», в котором были показаны реальные истории спасения пропавших людей, и вирусный ролик «Пятёрка за дистанцию», способствовавший продвижению мер антивирусной безопасности, получили бронзовые награды в номинациях «Спонсорство» и «Социальные сети» соответственно.

Также «Пятёрочка» победила в специальной номинации TRENDSETTER — Лучшая маркетинговая кампания, а в номинации «Мероприятия и промокампании» серебром была отмечена накопительная акция «Большие гастроли». Всего торговая сеть получила три золотых, пять серебряных и три бронзовые медали в различных номинациях.

«11 наград, полученных на НПБК, — это результат кропотливого труда большой команды „Пятёрочки“ и эффективного взаимодействия с нашими партнёрами. Признание профессионального сообщества — это подтверждение того, что наши кампании не только яркие и заметные, но и показывают хорошие бизнес-результаты. Это вдохновляет и мотивирует на совершение новых прорывов», — заявил директор по маркетингу «Пятёрочки» Михаил Ярцев.

НПБК — премия за эффективные маркетинговые практики, учреждённая в 2015 году в качестве ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России. В 2021 году в Экспертный совет вошли более 130 профессионалов индустрии. Пятая НПБК определила 22 первых места, 33 — вторых, 39 — третьих и 24 шорт-листа.