Путин поддержал идею моратория на плановые проверки малого бизнеса

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье поддержал идею моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Российский лидер согласился обсудить данный вопрос с правительством. Трансляцию встречи ведёт YouTube телеканала «360».

Кроме того, президент заверил: правительство займётся ускорением работы по обеспечению доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса.

Я это пометил. Вы правы, безусловно, это нужно сделать, согласен. И насколько это возможно, мы постараемся это обеспечить, — отметил он.

Что касается моратория на проверки, этот вопрос глава государства также обещал рассмотреть с правительством.

Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но, единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей, — пояснил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал об активной наступательной позиции и прагматичной работе потенциала отечественной дипломатической службы. Он отметил: иногда ему приходится напоминать Сергею Лаврову, что он министр не обороны, а иностранных дел.