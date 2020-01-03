Производитель самолётов Sukhoi Superjet 100 компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) намерена отсудить 941,4 млн рублей у авиакомпании «ИрАэро». Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Москвы 30 декабря 2019 года, но пока не принят к производству.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении авиакомпании «ИрАэро». Перевозчика подозревают в мошенничестве. Расследование ведётся по факту отказа «ИрАэро» вернуть из Китая более 1,5 тысячи российских туристов.
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