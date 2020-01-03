https://static.news.ru/photo/8484259e-2e8c-11ea-9b3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Производитель самолётов Sukhoi Superjet 100 компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) намерена отсудить 941,4 млн рублей у авиакомпании «ИрАэро». Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Москвы 30 декабря 2019 года, но пока не принят к производству.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что суть претензий ГСС пока неизвестна. Для авиакомпании из Иркутска это уже третий за год иск от производителя SSJ100.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении авиакомпании «ИрАэро». Перевозчика подозревают в мошенничестве. Расследование ведётся по факту отказа «ИрАэро» вернуть из Китая более 1,5 тысячи российских туристов.