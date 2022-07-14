Преемником бренда Valio станет Viola Преемником финского молочного бренда Valio в России станет бренд Viola из-за смены собственника

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Преемником финского бренда Valio станет бренд Viola, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Уточняется, что молочная продукция с новым логотипом появится на полках российских магазинов уже этим летом. Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио», которым в конце апреля стала ГК «Велком». Ранее концерн принадлежал финским бизнесменам.

Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана, творог. Продолжится производство и одноименной линейки плавленых сыров, — говорится в сообщении.

В компании также пояснили, что бренд Viola был выбран в качестве основного, поскольку его узнаваемость в России близка к 90%. Плавленый сыр сохранит привычное ярко-красное оформление, а для свежей молочной продукции разработан новый логотип в синем и белом цветах, добавили представители ГК.

Ранее эксперт по маркетингу Артур Хазеев предположил, что российские точки сети ресторанов быстрого питания KFC начнут работать под новым логотипом. По его мнению, новый собственник потеряет смысл развивать старый бренд без доступа к его свежим разработкам и будет создавать свой.