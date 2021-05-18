Предприниматели предложили способ снизить цены на новостройки

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Представители общественной организации предпринимателей «Деловая Россия» направили вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые позволили бы сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%. Они предложили изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям, сообщают «Известия».

Нужно законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами (на основании техусловий, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и под их контролем), — говорится в письме.

Также в Градостроительный кодекс предлагается внести поправки, разрешающие платить за техприсоединение домов к сетям с учётом этапов стройки, а не единовременно, при возведении первой очереди.

Председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев полагает, что благодаря этому сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%. Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова настроена менее оптимистично, эти нововведения, по её подсчётам, позволят снизить цены только на 3–5%.