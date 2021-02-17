Правительство обнулит для туроператоров взносы в фонд «Турпомощи»

https://static.news.ru/photo/0c655048-7133-11eb-ae81-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках мер поддержки туристических компаний после тяжёлого для них года пандемии коронавируса, когда туристический поток снизился до критически низких показателей, правительство России в 2021 году планирует разрешить компаниям отрасли не выплачивать взносы в фонд «Турпомощи».

Установить, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет один рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения, — приводит «Интерфакс» выдержку из проекта распоряжения кабмина, подготовленного Ростуризмом.

По закону участники туристического рынка обязаны ежегодно платить 1% от общей цены туристического продукта за предыдущий год в фонд персональной ответственности. Эти средства предназначены для покрытия расходов по возвращению туристов из поездок и компенсации их расходов в случае банкротства компании-туроператора.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты рекомендуют россиянам пока не торопиться с покупкой путёвок в детские лагеря на лето.