Первый канал отчитался о прибыли впервые за семь лет

https://static.news.ru/photo/03437b12-995f-11eb-bb56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прошлый год, невзирая на мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал успешным для Первого канала. Впервые за семь лет он получил прибыль.

Она составила 6,3 млрд рублей, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на отчётность компании. Вместе с тем выручка компании сократилась по сравнению с 2019 годом на 6,7%, до 25,2 млрд рублей. По итогам 2019 года она составляла 26,99 млрд.

Чистая прибыль, по данным информагентства, сложилась в основном за счёт статьи «прочие доходы» — 11,9 млрд рублей в 2020 году против 6,9 млрд рублей — в 2019-м.

Последний раз телеканал смог заработать в 2013 году, тогда чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей. Все последующие годы его руководство регулярно обращалось к государству за субсидиями на производство контента, а некоторые партнёры Первого канала время от времени сообщали о задержках в перечислении средств.

Необходимый размер поддержки для стабилизации финансового состояния канал оценивал в 6,5 млрд рублей ежегодно в 2018–2021 годах и по 5 млрд в 2022–2025 годах.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о приватизации предприятия и снижении доли государства с 51% до 34%. Телеканал был исключён из перечня стратегических. Цель изменений декларировалась как меры для обеспечения финансовой устойчивости этого СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы иск к Первому каналу за использование фрагмента сюжета СМИ, признанного иностранным агентом.