Павел Дуров признался, что заработанные миллионы не принесли ему счастья

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров признался, что ему повезло заработать миллионы в раннем возрасте, однако богатство не принесло счастья.

К 22 годам у меня был миллион долларов на банковском счёте. К 25 годам — десятки миллионов, к 28 годам— сотни миллионов. Это никогда не делало меня счастливым, — рассказал бизнесмен в посте на платформе Telegraph.

Дуров выразил мнение, что отсутствие счастья объясняется тем, что человеку доставляет удовольствие не трата денег, а создание чего-либо. Поэтому вместо покупок самолётов, яхт и дорогой недвижимости он сконцентрировался на создании социальных платформ, которые должны принести человечеству пользу.

Глава Telegram добавил, что считает свое спокойное отношение к деньгам одной из причин, почему он в процессе работы над проектами стал богатым.

Ранее Павел Дуров рассказал, что поможет сохранить молодость и здоровье. По его словам, необходимо отказаться от употребления алкоголя, так как он делает человека визуально старше. Также нужно хорошо высыпаться, не переедать и заниматься спортом. Дуров посоветовал ограничить себя от стресса, переехать жить на природу, отказаться от мяса животных, которые были выращены на фермах. Он считает, что им могут давать некачественный корм и гормоны роста. Кроме того, 36-летний предприниматель рекомендует жить в одиночестве, так как его знакомые мужчины, которые большую часть жизни были одни, выглядели моложе своих лет, писал NEWS.ru.



