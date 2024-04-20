Патриотическая кинокомпания Пригожина на пороге ликвидации Mash: кинокомпанию Пригожина планируют ликвидировать из-за долгов

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Telegram-канал Mash сообщил, что кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production планируют ликвидировать. По данным канала, компания перестала снимать новые картины и терпит убыток в 253 млн рублей.

Как пишет Mash, всю указанную сумму, согласно прошлогоднему отчету, направили на съемки продолжения известных проектов Aurum Production, например «Лучшие в аду», «Турист» и «Шугалей». По данным канала в 2022 году долг ООО «Аурум» составлял 319 млн рублей после того, как Пригожин поручил разместить все боевики в открытый доступ, так как посещаемость кинотеатров во время и после пандемии коронавируса была рекордно низкой.

По данным канала со ссылкой на слова режиссеров и сценаристов вышедших фильмов, нынешнее руководство компании во главе с Евгенией Мальцевой, которая, по последним данным, владеет 51% компании, исчезло. Канал уточняет, что доля Пригожина после смерти должна была перейти его родственникам, но пока не перешла.

Ранее стало известно, что в Сети появился трейлер компьютерной игры «Лучшие в аду» от компании NoName Company, в основу которой легла реальная операция, проведенная в зоне СВО. Она создана по сюжету фильма связанного с ЧВК «Вагнер» Пригожина и Героя России Алексея Нагина «Лучшие в аду», выпущенного в 2022 году.