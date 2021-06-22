Отразится на туристах: цены на керосин побили допандемийный рекорд

Подскочившие цены на керосин могут негативно сказаться на туризме и пассажирских авиаперевозках. Об этом в беседе с "Известиями" предупредила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По данным газеты, стоимость авационного топлива 22 июня выросла до 48 тысяч рублей. В последний раз такая цена фиксировалась в 2018 году. Ещё 10 июня тонну керосина продавали за 46,2 тысячи рублей. Но даже этот показатель оказался на 17,4% выше по сравнению с началом июня 2020-го.

И всего за несколько дней цена подскочила ещё на 3,7% и побила допандемийный рекорд.

По словам Мильчаковой, причина в общей инфляции в России, а также подорожании нефти и ремонтируемых нефтеперерабатывющих заводах, из-за которых сократилось предложение продукции на рынке.

Негативную роль играют и ремонтные работы на ряде российских НПЗ, что сокращает предложение нефтепродуктов, — сказала она.

17 июня стало известно, что российские власти рассматривают возможность «заморозки» оптовых цен на бензин, данная мера уже применялась три года назад.