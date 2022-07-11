Основатель Pinskiy&Co Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в РФ

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Основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский завершает сделку по приобретению Starbucks в России. После этого он займёт порядка 90 помещений сети и разместит в ней альтернативный общепит без использования указанного бренда, пишет ТАСС.

При этом порядка двух тысяч сотрудников сохранят свои рабочие места.

Пинский выкупил Starbucks в России, но использовать бренд здесь не сможет. В порядка 90 помещениях кофеен откроется альтернативный фастфуд с похожими названиями напитков и блюд, а также с более качественным кофе. Две тысячи работников сохранят свои места, — цитирует агентство слова неназванного собеседника в ресторанном бизнесе.

О трансформации кофеен Starbucks в рестораны группы Pinskiy&Co сообщала директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Russia Ирина Козина. По её словам, речь шла о сохранении персонала, что в итоге положительно отразится на имидже Starbucks.

О своём уходе с российского рынка американская сеть кофеен Starbucks заявила 23 мая. На этот момент в России действовали более 100 заведений сети.

Ранее о том, что американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя для своего бизнеса в России, сообщили «Ведомости». По информации издания, сделка может быть заключена во второй половине июля.