Определен лучший банк по версии Национальной премии «Сравни»

Фото: sovcombank.ru

Совкомбанк стал лауреатом Национальной премии в сфере финансов и страхования «Сравни». Эксперты и покупатели отдали ему победу в главной номинации «Лучший банк» и «Это по любви», единственной номинации, основанной на всех отзывах пользователей.

Победителем в номинации «Лучший продукт в категории «Страхование путешественников» стала компания «Совкомбанк страхование». Награждение лучших финансовых и страховых компаний России состоялось 18 мая.

Согласно заключению экспертов премии, банку удалось нарастить розничный бизнес в 2022 году и остаться среди лидеров по улучшению продуктов для пользователей. Так, банк стал единственным проводником карт рассрочек на рынке (продукты «Халва» и «Совесть»). Также финучреждение получило самые высокие оценки пользователей в рейтинге Сравни среди банков по работе с физическими лицами. Итоговый рейтинг компании — 4,94 балла из 5 возможных.

Премия «Сравни» проходила в несколько этапов. В рамках первого этапа эксперты составили номинации в разных направлениях и выбрали полуфиналистов. При выборе номинантов эксперты учитывали уровень клиентского обслуживания и ориентированность на качество их продуктов и услуг. Второй этап проходил в формате онлайн-голосования среди пользователей «Сравни», по итогам оценок за 2023 год был выбран лучший банк номинации «Это по любви».

«Сравни» входит в топ-10 самых популярных банковских сайтов в России (SimilarWeb), ежемесячная аудитория сервиса превышает 12 млн пользователей. В Премии представлено более 20 номинаций, среди которых: лучший банк, лучшая страховая компания, лучшая микрофинансовая организация, лучшие финансовые и страховые продукты и другие.