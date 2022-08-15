Один из сооснователей «Лаборатории Касперского» покинул компанию Сооснователь «Лаборатории Касперского» покинул компанию и продал свои акции за $50 млн

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Сооснователь и член совета директоров «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров, сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу организации. Отмечается, что он продал 6,3 млн акций Kaspersky Labs Limited за $50 млн, покупателем стала сама компания.

Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон компания выкупила его акции. Господин Де-Мондерик не участвует в деятельности компании, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, сделка могла быть вызвана опаcениями попасть под санкции и лишиться европейского гражданства: Де-Мoндерик давно живет за рубежом и в 2016 году стал грaжданином Мальты, а у «Лаборатории Касперского» на Западе рeпутация компании, сотрудничающей с Кремлем.

25 марта Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность угрожает национальной безопасности страны.

Согласно заявлению, к выводу о том, что «продукты под брендом „Лаборатория Касперского“ представляют неприемлемый риск для нацбезопасности США», пришло Министерство внутренней безопасности страны. В документе утверждается, что продукция компании представляет угрозу и для всего народа страны.