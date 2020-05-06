Новые правила перевозки пассажиров появились в Uber

https://static.news.ru/photo/d476e712-956b-11ea-b8a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Водители Uber, которые не пользуются комплектами индивидуальной защиты, будут отключены от приложения агрегатора с понедельника, 18 мая.

Все таксисты должны будут фотографироваться на камеру телефона в маске перед каждой поездкой, а автоматическая система контроля распознавания лиц проследит за выполнением требований. До конца июня 2020 года эта практика сохранится в США, Канаде, Индии и большинстве стран Латинской Америки и Европы.

Пассажирам, в свою очередь, можно будет передвигаться только на заднем сиденье такси с открытыми окнами и обрабатывать руки дезинфицирующим веществом перед поездкой. Компания выделила $50 млн на приобретение средств индивидуальной защиты.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве после запрета на фоне пандемии коронавируса возобновил свою работу сервис заказа премиальных машин с водителем Wheely. Также в столице предоставлять услуги по премиальному тарифу снова стали Gett и «Яндекс.Такси». Об этом журналистам рассказали представители компаний.