Новые правила перевозки пассажиров появились в Uber

Водители Uber, которые не пользуются комплектами индивидуальной защиты, будут отключены от приложения агрегатора с понедельника, 18 мая.
Все таксисты должны будут фотографироваться на камеру телефона в маске перед каждой поездкой, а автоматическая система контроля распознавания лиц проследит за выполнением требований. До конца июня 2020 года эта практика
Пассажирам, в свою очередь, можно будет передвигаться только на заднем сиденье такси с открытыми окнами и обрабатывать руки дезинфицирующим веществом перед поездкой. Компания выделила $50 млн на приобретение средств индивидуальной защиты.
Как писал NEWS.ru ранее, в Москве после запрета на фоне пандемии коронавируса возобновил свою работу сервис заказа премиальных машин с водителем Wheely. Также в столице предоставлять услуги по премиальному тарифу снова стали Gett и «Яндекс.Такси». Об этом журналистам рассказали представители компаний.
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