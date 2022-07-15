Норвежский производитель упаковки Elopak уйдет из России

Фото: Moscow, Russia Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежский производитель упаковки Elopak объявил об уходе с рынка России и передаче бизнеса местному руководству, говорится на сайте компании. Фирма отмечает, что будет воздерживаться от ведения бизнеса в России.

Компания <...> достигла соглашения о передаче своего российского бизнеса (АО «Элопак») местному руководству, продав 100% своих акций, — говорится в сообщении.

Ранее об уходе с российского рынка объявила шведская упаковочная компания Tetra Pak. Владелец фирмы «Молвест» Аркадий Пономарев заявил, что руководство компании запретило выпускать упаковку для молочных продуктов на предприятии в Подмосковье. Также об уходе с российского рынка объявила ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крупнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона, и крупная компания Stora Enso.