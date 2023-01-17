Wintershall Dea выйдет из проектов в России Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила о выходе из проектов в России

Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила о намерении выйти из всех проектов в России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что убытки от деконсолидации составят €5,3 миллиарда. Руководство компании подчеркнуло, что уход из России будет осуществлен в соответствии с действующими юридическими обязательствами.

Wintershall Dea объявила сегодня о намерении покинуть Россию в соответствии с решением правления, утвержденным наблюдательным советом. Компания покинет Россию упорядоченным образом и в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами, — сказано в пресс-релизе энергокомпании.

Wintershall Dea обладала активами в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, которые связаны с газопроводом «Северный поток».

Вице-премьер Александр Новак, резюмируя итоги 2022 года, рассказал о росте добычи и экспорта российской нефти. Во время совещания с премьер-министром Михаил Мишустиным он отметил, что положительный результат получен, несмотря на действия недружественных стран и санкции в отношении РФ.