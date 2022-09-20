Названы сроки ухода популярного бренда из России H&M планирует закрыть свои магазины в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Логотип магазина шведской компании H&M

H&M намерена до конца октября закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока — примерно 20 торговых точек сети, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на рынке торговой недвижимости. В центральной части России бизнес будут закрывать постепенно, начиная с закрытия наименее рентабельных магазинов.

H&M также управляет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday. Отмечается, что на площадки H&M в торговых центрах уже претендуют бренды Melon Fashion (Zarina, Befree, Love Republc, Sela, Lime, «Снежная королева»).

Сообщалось, что магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M окончательно закроются для российских покупателей 30 ноября. Письмо от руководства с такой информацией получили сегодня сотрудники магазинов. Однако в службе поддержки покупателей рассказали NEWS.ru, что не располагают точными данными о том, что магазины H&M закроют 30 ноября. Они будут работать, пока товар остается в наличии.

Мировая сеть торговли одежды Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка в середине июля. В России компания работала с 2009 года. При этом работа магазинов была возобновлена для распродажи остатков. Для этого 2 августа были открыты магазины сети в торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк».

Ранее стало известно, что Шведская торговая компания H&M начала завозить в российские магазины новую коллекцию одежды. Поставки осуществляются из Казахстана. При этом в самом компании заявляют, что они просто распродают сток.