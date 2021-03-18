Назван единственный поставщик «Спутника V»

Единственным поставщиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала структура Ростеха, а точнее созданный государственной корпорацией холдинг «Нацимбио».
До этого СМИ писали, что право принадлежало дочке «Сбера» — компании «Иммунотехнологии».
Как
В качестве поставщика вакцин в рамках массовой вакцинации от COVID-19 выступает компания «Нацимбио», которая имеет большой опыт поставок вакцин в рамках национального календаря прививок, — сказали в пресс-службе министерства.
Издание сообщает также, что до этого источник, близкий к производству вакцины, рассказал, что в феврале было подготовлено новое распоряжение о выделении средств на закупку вакцины — всего около одного миллиарда рублей.
Минздрав снизил предельную производственную цену на «Гам-КОВИД-Вак» в прошлом месяце в 2,2 раза — теперь доза препарата стоит 866,81 рубля.
Ради ускорения вакцинации на Украине киевские власти готовы освободить от ответственности за побочные эффекты вакцин фармакологические компании, которые их производят, писал ранее NEWS.ru.