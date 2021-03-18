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Назван единственный поставщик «Спутника V»

08:08, 19 марта 2021 15
Фото: sputnikvaccine.com

Единственным поставщиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала структура Ростеха, а точнее созданный государственной корпорацией холдинг «Нацимбио».

До этого СМИ писали, что право принадлежало дочке «Сбера» — компании «Иммунотехнологии».

Как сообщило издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на источники, полномочия «Нацимбио» по поставке вакцин продлятся несколько месяцев. Информацию о присвоении ей права на поставки подтвердили в Минздраве.

В качестве поставщика вакцин в рамках массовой вакцинации от COVID-19 выступает компания «Нацимбио», которая имеет большой опыт поставок вакцин в рамках национального календаря прививок, — сказали в пресс-службе министерства.

Издание сообщает также, что до этого источник, близкий к производству вакцины, рассказал, что в феврале было подготовлено новое распоряжение о выделении средств на закупку вакцины — всего около одного миллиарда рублей.

Минздрав снизил предельную производственную цену на «Гам-КОВИД-Вак» в прошлом месяце в 2,2 раза — теперь доза препарата стоит 866,81 рубля.

Ради ускорения вакцинации на Украине киевские власти готовы освободить от ответственности за побочные эффекты вакцин фармакологические компании, которые их производят, писал ранее NEWS.ru.

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