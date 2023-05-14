Начал возвращаться спрос на аренду магазинов в Москве и Петербурге Эксперты: в Петербурге и Москве медленно восстанавливается спрос на аренду магазинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первую неделю мая посещаемость в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга выросла на 2% и 4% соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает «Коммерсант» со ссылкой на аналитические данные компании Focus Technologies. Эксперты связывают это со стабилизацией рынка аренды торговых площадей в российских моллах. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева подтверждает, что постепенно рынок заполняется компаниями, пришедшими на смену международным сетевикам, покинувшим РФ из-за санкций.

На места ушедших брендов приходят международные ретейлеры (Турция, Белоруссия, Италия), оставшиеся на российском рынке, и локальные игроки, преимущественно сетевые игроки, — объясняет Хакбердиева.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько при этом отметила, что рынок аренды сейчас менее выгоден для самих рантье, поскольку им приходится держать сниженной стоимость аренды своих помещений. Она отметила, что пока арендные площади подбирают местные и турецкие компании.

Ставки между прошлыми арендаторами и подтверждаемые сейчас имеют разницу в 35%, — заявила Малахатько.

Ранее стало известно, на юге Москвы снесут неликвидный торговый центр, чтобы построить на его месте многоквартирный дом. Этот и еще порядка десяти непопулярных у посетителей ТЦ в Москве были выкуплены в течение последних двух лет под снос крупными застройщиками, чтобы возвести на их месте жилые комплексы.