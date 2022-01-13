На международном форуме в Москве обсудят цифровизацию бизнеса

Более 70 предпринимателей, а также представителей государственных и общественных учреждений обсудят цифровизацию бизнеса на международном форуме «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» в Москве 27 января. Форум пройдёт в формате открытого диалога на площадке ГБУ столицы «Агентство инноваций города Москвы», а организатором мероприятия станет Институт экономических и правовых исследований.

Международный форум «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» — это не только уникальная площадка, объединяющая экспертов в области экономики и права, а также российских и зарубежных предпринимателей для выработки решений, гармонизирующих цифровое развитие нашего общества, но и комфортное пространство для общения, обмена опытом, знаниями, обсуждения современных кейсов по цифровизации бизнес-процессов в сферах маркетинга, финансов и права, — отметил директор Института экономических и правовых исследования Сергей Швакин.

Спикерами форума станут финансовый директор Burger King Никита Айрапетов, директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков, генеральный директор «БУАРОН» в России Ирина Никулина, владелец компании «ЭКООФИС» Андрей Ковалёв и многие другие представители бизнеса. В рамках программы пройдёт пленарное заседание, 16 тематических сессий и 12 круглых столов в очном формате.

Ранее были названы даты Восточного экономического форума в 2022 году. Он пройдёт на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года.