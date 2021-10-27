Названы даты Восточного экономического форума в 2022 году

VII Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года. Об этом сообщает фонд «Росконгресс». В этом году форум прошёл со 2 по 4 сентября, на нём были подписаны соглашения об инвестициях на сумму 3,6 трлн рублей.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ВЭФ уже зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для дискуссий, направленной на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В следующем году ожидаем во Владивостоке представительный состав участников по вопросам глобальной и региональной экономики. Центральным событием стартового дня ВЭФ станет II Международный форум по сохранению популяции тигра, — сказал Кобяков.

На IV Восточном экономическом форуме, который прошёл в начале сентября 2021 года, были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей. Крупнейшими проектами, по которым были заключены контракты, стали строительство второй очереди комбината на Удоканском месторождении меди (289 млрд рублей инвестиций), возведение Находкинского завода минеральных удобрений (445 млрд), организация электроснабжения для Баимского горно-обогатительного комбината (150 млрд) и основание дальневосточного венчурного фонда «Восход» (10 млрд).

Также на ВЭФ было подписано соглашение о строительстве города Спутника. Оно предполагает объединение с ним городов Владивостока и Артёма с общим населением 700 тысяч человек. По замыслу Минвостокразвития, с привлечением в эту агломерацию ещё 300 тысяч человек в регионе появится первый город-миллионник.