МКБ и «МегаФон» развивают партнёрство для помощи бизнесу

https://static.news.ru/photo/3cfb99fc-2f1a-11eb-bee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский кредитный банк и «МегаФон» будут совместно помогать малому и среднему предпринимательству в условиях кризиса и пандемии. Стороны подписали соответствующее соглашение о стратегическом партнёрстве.

Теперь благодаря сотрудничеству корпоративные клиенты мобильного оператора получат расчётно-кассовое обслуживание в МКБ. Оно будет бесплатно осуществляться по «Оптимальному» тарифному плану в течение двух месяцев. Со своей стороны, корпоративные клиенты кредитной организации смогут рассчитывать на услуги СМС-рекламы и получить по ним бонус — 1500 бесплатных сообщений. Кроме того, для них будут предоставлены особые тарифы с топовым пакетом минут, безлимитным Интернетом при стандартной ежемесячной абонентской плате. Также банковские клиенты бесплатно получат «бронзовый» номер, начинающийся на «8 800», и аналитику либо интеграцию с CRM виртуальной АТС.

Как заявил директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков, данная совместная работа крайне важна в условиях распространения коронавирусной инфекции, так как все процессы будут происходить удалённо, что снизит риск заболеваний и позволит плотнее взаимодействовать с клиентами в онлайн-режиме. К тому же, по его словам, благодаря подобному взаимодействию предприниматели смогут существенно сэкономить на РКО и услугах связи.

Между тем директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров сообщил, что услуга виртуальной АТС в период пандемии пользовалась повышенным спросом со стороны бизнеса, а количество звонков на линию «8 800» увеличилось за время изоляции в два раза.