Microsoft лишила Ozon доступа к своим сервисам

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Американская компания Microsoft лишила российскую Ozon доступа к своим сервисам — Outlook, Teams, Word, Excel, пишет «Коммерсант». По данным издания, отказ в доступе может быть связан с тем, что сотрудники Ozon могли использовать лицензии, «закупленные обходным путем». В компании отметили, что основной проблемой является доступ к почте, которую программисты пытаются перенести на локальные серверы.

Все пользуются бесплатными аналогами, пришлось перейти на Google Meet, Zoom, Telegram. В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация. Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты, — рассказал собеседник издания.

В Ozon подчеркнули, что программное обеспечение от Microsoft было приобретено у официального дистрибьютора и в настоящее время проводится разбирательство по факту произошедшего. Отказ в доступе к ПО никак не повлиял на работу покупателей, продавцов и партнеров Ozon.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что отечественные специалисты пока не готовы к тому, чтобы все время работать над новыми версиями создаваемого в стране программного обеспечения. По его словам, конкурентоспособные IT-продукты могут появиться в России, но на это уйдет не менее трех лет. При этом, отметил Геллер, неизвестно, хватит ли на это сил и денег. По его словам, до тех пор, пока в стране не появится собственное ПО, российские разработчики будут пользоваться пиратским софтом и этому вряд ли что-то помешает.