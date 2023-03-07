«Мы не очень готовы»: разработчик сайта Кремля о создании российского ПО Разработчик сайта Кремля Геллер: на разработку собственного ПО в России уйдет не менее трех лет

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Отечественные разработчики пока не очень готовы к тому, чтобы все время работать над новыми версиями разрабатываемого в стране ПО, заявил в беседе с НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер. По его словам, конкурентоспособные IT-продукты могут появиться в стране, но на это уйдет не менее трех лет. При этом неизвестно, хватит ли на это времени, сил и денег.

Современный программный продукт недостаточно просто один раз сделать и забыть о нем <...> Нужно все время работать над новыми версиями, функциями, улучшением безопасности, стабильности работы и так далее. Пока мы к этому не очень готовы. Скорее всего, отдельные продукты <...> могут быть созданы, но на это понадобится от трех лет и больше, — объяснил Геллер.

До тех пор, пока в стране не появится собственное ПО, российские разработчики будут пользоваться пиратским софтом и этому вряд ли что-то помешает, отметил эксперт. Он напомнил, что в 2000-е годы в России все пользовались пиратским ПО, поэтому такая ситуация не приведет к катастрофическим последствиям. Тем не менее, такую ситуацию можно назвать неловкой, отметил Геллер.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предложил легализовать пиратский доступ ко всей западной продукции: от фильмов до промышленного софта. В своем Telegram-канале он написал, что на фоне рестрикций РФ осталось только принять правила об использовании европейской интеллектуальной собственности без лицензий и уплаты авторского вознаграждения.