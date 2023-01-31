Медведев призвал легализовать пиратский доступ к западным продуктам

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил легализовать пиратский доступ ко всей западной продукции: от фильмов до промышленного софта. В своем Telegram-канале он написал, что на фоне рестрикций РФ осталось только принять правила об использовании европейской интеллектуальной собственности без лицензий и уплаты авторского вознаграждения.

Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre (На войне как на войне. — прим. NEWS.ru), — написал Медведев.

По словам замглавы Совбеза, недружественным странам «не хватает мужества» признать провал «адских» санкций. Медведев указала на то, что абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить отечественными, а недостающие — азиатскими марками.

Кроме того, политик отметил, что работу параллельного импорта, благодаря которой Россия получает западные бренды, а их владельцы — «ничего». Медведев считает, что «американцы зарабатывают на униженной Европе», в то время как последняя раздавлена и теряет деньги.

Минюст ранее счел возможным прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей. Предполагается, что авторам кино будут выплачивать вознаграждение. В Минэкономразвития и Минкульте идею не поддержали из-за страха перед ужесточением санкций.