Metro вслед за другими сетями отказалась от наценки

https://static.news.ru/photo/f06958c2-78cb-11ea-a36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

Сеть супермаркетов Metro отказалась от наценки на социально значимые товары в России. Она последовала примеру компаний «Магнит» и X5 Retail, владеющей «Пятёрочкой» и «Перекрёстком».

Metro убрала торговую наценку со сливочного и растительного масла, яиц, сахара, соли, круп, макарон, риса. Сеть будет дополнять состав корзины товаров в зависимости от региона. Компания отметила, что сохранит социальные цены до отмены режима самоизоляции.

Особенной поддержкой отказ от наценки должен стать для клиентов из сегмента малых магазинов «у дома», которые обеспечивают значительные группы населения продуктами питания в период самоизоляции, — цитирует ТАСС заявление Metro.

Как писал NEWS.ru, 28 апреля в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома и воздержаться от контактов с посторонними людьми. Ограничения введены из-за вспышки коронавирусной инфекции, к 7 апреля поразившей около 7,5 тысячи россиян. Нерабочие дни продлятся как минимум до конца апреля.