Магазины «ВкусВилл» начинают работать как пункты самовывоза

https://static.news.ru/photo/5a39b908-77a6-11ea-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сеть магазинов «ВкусВилл» в условиях пандемии тестирует новый формат торговли — в части торговых точек продукты можно будет получить только по предварительному заказу.

Список покупок предлагается составить дома или на входе в магазин. Сотрудники магазина комплектуют заказ и позже клиент оплачивает его на кассе, передаёт РИА Новости.

Мы сейчас активно ищем максимально безопасные форматы магазинов в текущей ситуации. Считаем, что такой формат киоска безопаснее для покупателей и сотрудников, — объяснили в компании.

Когда магазины вернутся к обычному формату работы, во «ВкусВилле» пока не могут сказать, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Как писал NEWS.ru ранее, продовольственный ритейлер «Дикси» начал продавать товары онлайн через интернет-магазин Ozon. Об этом сообщили представители обеих компаний. В продаже представлен не весь ассортимент, а лишь продукция с длительным сроком годности, которая не требует специальных условий хранения.