«Лента» купит российскую сеть Billa за €215 млн

https://static.news.ru/photo/dc475d98-b86d-11eb-b722-96000091f725_660.jpg Фото: BILLA Russia/facebook.com

Торговая сеть «Лента» договорилась о покупке сети супермаркетов Billa Russia за €215 млн. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

«Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH за €215 млн денежными средствами. Сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счёт приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж, — говорится в сообщении.

В результате этой сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ретейла Москвы и Подмосковья поднимется до 3%.

«Лента» планирует интегрировать в свою сеть 161 супермаркет, логистическую инфраструктуру и 5,4 тысячи сотрудников Billa Russia. Как только это произойдёт, торговая марка Billa прекратит своё существование на территории России. Немецкая розничная сеть Billa пришла на российский рынок в 2004 году.

Сделку планируется закрыть летом 2021 года после получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Накануне стало известно, что «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси», под управлением которой в настоящее время находятся 2,6 тысячи магазинов в России. Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей. «Дикси» продолжит существовать как отдельное юрлицо, а магазины — работать под существующим брендом. В рамках этой сделки «Магнит» также приобретёт пять распределительных центров «Дикси» общей площадью 189 тысяч кв. метров.