Крупный производитель стройматериалов из Австрии уйдет с российского рынка Австрийский производитель стройматериалов из керамики Wienerberger уходит с рынка РФ

Фото: Vaclav Pancer/CTK/Global Look Press

Крупный австрийский производитель стройматериалов из керамики Wienerberger заявил об уходе с российского рынка из-за конфликта на Украине. В письме, опубликованном на официальном сайте компании, указано, что руководство фирмы решило продать все предприятия, которые находятся на территории России. Компания передаст российский бизнес под управление местным менеджерам.

Было решено, что местный менеджмент возьмет на себя управление российским бизнесом путем выкупа акций. Стороны решили не разглашать цену покупки, — сказано в сообщении.

Ранее российские производители сообщили, что выпуск половины всех видов основных стройматериалов на 70–100% зависит от оборудования из Европы и США. Если не найти им замену, то через пять лет рынок может столкнуться с дефицитом. Российское же машиностроение в этой области почти прекратило существование из-за отсутствия спроса.

Ранее стало известно, что кризис, связанный с событиями на Украине, вынудил около 40% компаний строительной отрасли заморозить работу в РФ. Причина заключается в резком росте цен на стройматериалы и сокращении финансирования. В результате объемы строительства жилья в государстве могут уменьшиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%.