https://static.news.ru/photo/fbb26cde-e5cb-11e9-8836-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Китайская инвестиционная компания Fosun планирует купить 100% акций российского туроператора «Интурист», который входил в холдинг Thomas Cook.

Источник агентства «Интерфакс» заявил, что Fosun может приобрести компанию, если договорится с внешними управляющими Thomas Cook Group, поскольку «Интурист» входил в холдинг, а китайское предприятие является его инвестором.

Возможная покупка «Интуриста» гарантирует Fosun качественное обслуживание китайских и сингапурских групп и бизнес-туристов в России и позволит получать большие доходы от роста въездного турпотока в связи с введением электронах виз, — сказал источник.

По информации собеседника, сделка позволит «Интуристу» укрепиться на выездном рынке Китая.

О начале процедуры ликвидации одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия. Принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме.

Как ранее писал News.ru, российский туристический оператор «Библио-Глобус» расторг договор о продаже бизнеса британской компании Thomas Cook Group plc.