Канцлер Австрии: ПХГ «Газпрома» в Хайдахе перейдет другим поставщикам

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Газохранилище с участием «Газпрома» в Хайдахе до сих пор не было заполнено и будет передано другим операторам, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене, передает Reuters. По его словам, республика стремится «в целом уменьшить зависимость от российского газа».

Был введен принцип «используй или потеряй», то есть газохранилище должно быть использовано по назначению <...>. В противном случае оператор лишается его, и [объект] передается другим операторам, — заявил канцлер.

Ранее канцлер Австрии сообщил о возможной передаче хранилища другому поставщику в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что страна вынуждена принять такие меры, потому что речь идет об энергетической безопасности. По его словам, Хайдах имеет стратегическое значение, снабжает Германию, а также Тироль и Форарльберг, но сейчас хранилище пустует.