В квартирном вопросе, беспокоящим россиян на протяжении десятилетий, можно скоро поставить точку. Оптимальный инструмент, благодаря которому можно решить подобные задачи, — жилищная кооперация. Доказательством тому служит жилищный кооператив «Бест Вей» председателя Романа Василенко. Это социально значимый проект для населения. Каковы основные плюсы жилищной кооперации и имеются ли у неё риски — в материале News.ru.

Тема приобретения вскладчину, так хорошо известная во времена СССР, сейчас слега позабылась. А ведь в Европе до сих пор жильё можно приобрести при помощи кооперативов. Например, в Германии финансируется четверть ссудного фонда. Однако в России, к сожалению, ставка на жилищные кооперативы со стороны государства пока не делается.

Но такой подход властей называть правильным нельзя, в особенности, учитывая по-прежнему высокие ставки по ипотеке и довольно жёсткие требования со стороны банков к заёмщику. Получается, что от столь близорукой политики страны в конечном итоге страдают сами граждане, в особенности те, кто не располагает большими доходами. А они таким образом могли бы удачно решить жилищный вопрос.

Интересно, что поддержка со стороны региональных властей жилищных кооперативов всё же в ряде субъектов имеется. Но предназначена она, как утверждают эксперты, только для госслужащих.

Роман Василенко «Бест Вей» пресс-служба «Москва»

Именно благодаря проделанной «Бест Вей» работе удалось возродить жилищную кооперацию в России в новой форме как бизнес-модель. Философия компании заключается в слогане «Объединить людей, чтобы жить». ЖК активно развивается не только в России, но и на ближнем зарубежье — в Казахстане, Киргизии.

Средняя цена покупаемой через кооператив квартиры составляет 3 млн рублей. За время существования организации было приобретено свыше 1000 объектов недвижимости, из них 16 объектов перешли в собственность пайщикам.

Программа «Бест Вей» универсальна, в работе используется схема, которую можно охарактеризовать как «касса взаимопомощи». На деле всё выглядит довольно просто — новый член при вступлении в ЖК оплачивает невозвратный вступительный взнос, а также необходимые ежемесячные членские взносы в размере 2000 рублей. Данные средства идут на формирование фонда ЖК, в том числе и на проведение юридической экспертизы объекта и оценку его рыночной стоимости.

Сергей Булкин/News.ru

Далее пайщик каждый месяц перечисляет определённую сумму, которая пойдёт на приобретение жилья. После того, как удастся набрать 35% от стоимости квартиры, ЖК со своей стороны вносит оставшиеся 65% и приобретает её.

Пайщик имеет возможность прописаться на новой жилплощади и переехать туда, однако он должен отчислять в ЖК взносы, пока полностью не покроет стоимость недвижимости. Таким образом, средства будут идти на покупку жилья другим пайщикам.

Роман Василенко, создатель и председатель жилищного кооператива «Бест Вей»:

«По такой схеме можно приобрести квартиру примерно за год. По сути, речь идёт о покупке жилья в рассрочку. Очередь до второго и третьего пайщика дойдёт тем быстрее, чем больше членов будет в кооперативе. Это особенно удобно для тех семей, которые не могут позволить себе ипотеку.

Преимущества ЖК

Жилищная кооперация имеет множество преимуществ перед ипотекой или потребительским кредитом на крупную сумму.

Небольшая переплата. Если выплачивать остаток суммы за квартиру, допустим, в течение 10 лет, то переплата составит всего лишь 400 тысяч — она будет сформирована из ежемесячных взносов. При этом никто не мешает внести платежи досрочно. Никаких штрафов или пени не предусмотрено.

Квартира, которую получит пайщик — не лотерейный билет, он имеет право выбрать именно то жильё, которое ему понравится. ЖК внимательно изучает рынок на предмет перспектив реализации данной квартиры в будущем. Пайщик имеет возможность сразу прописаться и заселиться в новой квартире.

В случае финансовых трудностей кооператив может предоставить заёмщику отсрочку на внесение платежа (максимальный срок — 3 месяца).

Важным моментом является то, что если пайщик столкнётся с постоянными трудностями или решит, что квартира ему не нужна, то ему достаточно просто выйти из кооператива. При этом в отличие от ипотечного договора ему возвращаются все паевые взносы, которые платились непосредственно за недвижимость.

Есть ли риски?

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

У будущих клиентов возникают вполне резонные вопросы, а не имеет ли отношения кооперативы к пирамидам? На самом деле схема устройства ЖК совсем иная и волноваться не о чем. В случае финансовой пирамиды те клиенты, которые присоединились к ней позже обеспечивают выплатами тем, кто в неё вступил позже. Если наплыва новых участников нет, то тормозятся выплаты всем участникам организации и в итоге пирамида может рухнуть.

В ЖК такие схемы исключены, так как даже в случае выхода из кооператива пайщиков, денег на расчёт не может не хватить. Кооператив будет финансово устойчив за счёт разницы между ценой квартиры и реализуемых возвращаемых паевых взносов.

Кооператив — собственник жилья, пайщик может только прописаться. Если человек берёт ипотечный кредит, то автоматически становится владельцем квартиры, так как иначе он не мог бы передать недвижимость в залог финансовой организации. Однако квартира принадлежит кооперативу лишь до тех пор, пока не будет выплачена за неё вся необходимая сумма, на баланс она не берётся. Поэтому право собственности — это только аспект финансовой безопасности кооператива. И не стоит забывать, что при подписании договора с банком, квартира так или иначе находится под обременением, а собственность можно в любой момент потерять вместе со всеми вложенными в неё деньгами.

Цели и задачи

Роман Василенко признаётся, что при построении бизнеса деньги — отнюдь не главная задача. Это лишь средство достижения целей и поэтому финансы должны работать на благое дело, а не быть предметом бесцельного накопительства.

Бизнес-концепция, развиваемая компанией «Бест Вей», имеет социальную направленность и без всяких сомнений полезна обществу. А доступное жильё — это залог сохранения и развития человеческого капитала. Жилищная проблема по-прежнему остаётся одной из острейших в стране, и именно из-за этого высококлассные специалисты покидают родину, уезжая на Запад, где квартирный вопрос не стоит столь остро.

В настоящее время жилищный кооператив «Бест Вей» на федеральном уровне даёт населению реальный инструмент для решения проблем с жильём с помощью рыночных механизмов. Таким образом, компания предпринимает массу усилий для того, чтобы предотвратить «утечку мозгов» за границу и сохранить человеческий капитал.

Игорь Иванко/АГН «Москва»

Помимо большого числа положительных отзывов людей, сотрудничающих с «Бест Вей», у компании имеются награды и премии как от бизнес-сообщества, так и от российского правительства. Так, ЖК «Бест Вей» признан лучшим социальным проектом в категории «Проекты по улучшению жилищно-коммунальных условий» по программе «Лучшие социальные проекты», которая была сформирована для поддержки правительственного курса на укрепление социальной политики на основе взаимодействия государства, бизнеса и общества.

Помимо этого, у «Бест Вей» имеется другая ценная награда — дипломом лауреата всероссийской премии «Национальная марка качества». Кооператив был удостоен звания «Высокий стандарт качества», награждён свидетельством почетного члена Фонда поддержки предпринимательских инициатив, дипломом «За социально значимый вклад в укрепление экономики РФ» в 2016 году, дипломом «За вклад в укрепление экономики России» в 2018-м. Кроме того, кооператив имеет на своём счету диплом «За вклад в сохранение человеческого капитала и поддержание социально-экономического развития страны».

Роман Василенко пресс-служба «Бест Вей»

За время своей предпринимательской деятельности Роман Василенко, как социально ответственный руководитель, добился и многих личных достижений. Так, в 2015 году он получил премию «Финансовый Олимп» как президент холдинга Life is Good Ltd. В этом же году он смог получить степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию, темой которой стало предотвращение «утечки» профессионалов из страны. На его счету и премия «Человек года» — «Финансист 2015». Спустя три года Василенко избрали членом Совета директоров Академии Кеньонвиля. Также в 2018 году он стал обладателем диплома «За активное участие в развитии патриотического воспитания». Кроме того, ему вручили благодарность от Общественной палаты «За создание и реализацию социально значимых проектов и поддержку общественных организаций в сфере патриотического воспитания населения».