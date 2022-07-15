Известный рэпер станет совладельцем Starbucks в России Mash: владельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (он же рэпер Тимати) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова, пишет Telegram-канал Mash без ссылки на источники. Уточняется, что новые владельцы получат право аренды на 130 помещений сети, где работают около двух тысяч сотрудников. Стоимость сделки не называется, ведется работа над новым брендом и логотипом.

Направление — общепит, с привычной всем уютной атмосферой, и, надеемся, с кофе получше, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский завершает сделку по приобретению Starbucks в России. После этого он займет помещения сети и разместит в ней альтернативный общепит без использования указанного бренда. Персонал при этом сохранит работу, что положительно отразится на имидже Starbucks.