Итальянская Eni начала открывать счёт в Газпромбанке Итальянская энергокомпания Eni начала процесс открытия счетов в Газпромбанке в рублях и евро

Итальянская энергетическая компания Eni / Фото shutterstock.com

Итальянская энергетическая компания Eni начала процесс открытия двух счетов в Газпромбанке, при этом не изменяя условий текущих контрактов, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Отмечается, что один счёт будет заведён в рублях, другой — в европейской валюте.

Ввиду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов, один в евро, другой в рублях, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что новый порядок оплаты российского газа не противоречит существующим санкциям в отношении РФ.

Между тем финская компания Gasum отказалась платить за газ в рублях. Её представители обратились в арбитражный суд из-за контракта «Газпром экспорта» о поставках топлива. Обращение последовало после того, как «Газпром экспорт» потребовал у Gasum плату за энергоресурсы в российской валюте и выдвинул ряд других требований.

Ранее днём стало известно, что крупная энергетическая компания Франции Engie ведёт переговоры с «Газпромом» по изменению способов платы за российский газ. Энергетический гигант готов к выполнению своих платёжных обязательств, однако если это не будет нарушать европейских санкций и не привнесёт новых рисков для Engie.