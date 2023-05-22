Производители электроники уходят из России «Коммерсант»: производства в сфере электроники релоцируются из РФ за рубеж

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За год порядка 10% компаний по производству электроники перенесли рабочие цехи из РФ в Китай, Индию, Вьетнам или Турцию, сообщает «Коммерсант». Основной причиной для этого стало санкционное давление и дополнительные проверки продуктов, поставляемых в Россию. К тому же за год существенно выросла стоимость производства из-за роста цен на иностранное оборудование и комплектующие.

[На ситуацию оказывает влияние] и загруженность российских производств, и санкционные ограничения по поставкам иностранных комплектующих в РФ, — говорит президент отечественного производителя телеком-оборудования Сергей Сухман.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил, что осложняется ситуация длительными проверками импортируемых деталей. Продукция надолго тормозится в центре по лицензированию ФСБ, если в ней есть микросхемы, содержащие криптографию. При этом поставлять готовое оборудование гораздо легче, даже с иностранного юридического лица.

Директор «Норси-Транса» Сергей Овчинников уверен, что все больше российских компаний будет переносить производство за рубеж. В Минпромторге заявили, что с введением санкций российские производители «углубили локализацию телеком- и сетевого оборудования и увеличили объемы поставок продукции».

В феврале представитель аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщил, что спрос на IT-кадры среди российских компаний в начале года вырос на 63% по сравнению с 2022 годом. В январе на рынке труда насчитывалось почти 60 тысяч открытых вакансий.