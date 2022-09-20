Иран договорился с «Газпромом» о поставках российского газа

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Иран может начать ежедневную закупку у России девяти млн кубометров газа, передает агентство Fars со ссылкой на отчет Министерства нефти Исламской республики. Газ из России будет поставляться в Иран через территорию Азербайджана.

Иран собирается закупить через Азербайджан 9 млн кубометров российского газа, — сказано в сообщении.

Также в рамках соглашения между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией страна готовится ежедневно принимать шесть млн кубометров российского газа для своповых поставок за рубеж. Соглашение между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией предусматривает стратегическое сотрудничество двух стран на $40 млрд для разработки месторождений Ирана, реализации СПГ-проектов и строительства магистральных газопроводов.

Ранее доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Владимир Белов заявил, что недавнее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) является очередным прорывом международной блокады, которую выстроили США после 1979 года. Своим вступлением в организацию Иран сможет определять политику в Евразии и положить предел расширению НАТО на восток.

Еще одной причиной вступления Ирана в ШОС в качестве постоянного члена являются проблемы безопасности, учитывая давление США вокруг иранской ядерной сделки. Тегеран получает дополнительные гарантии своей безопасности, находясь в рядах стран, которые официально обладают ядерным оружием. Это может быть полезно для дальнейших переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и пойдет на пользу региональной безопасности, считает эксперт.