IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам в России до августа

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Шведская мебельная компания IKEA будет выплачивать зарплату более чем 15 тысячам сотрудников из России после ухода с российского рынка. Об этом в интервью Reuters заявил сам владелец сети магазинов IKEA Ingka Group Толга Онку.

Нам удалось продлить это до шести месяцев. Мы продолжаем отслеживать, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперёд, — сказал Онку.

Ранее сообщалось, что IKEA не будет открывать в России свои магазины до 31 августа. На сегодняшний день ретейлер не может организовать бесперебойный процесс поставок в них продукции. Об этом работникам компании рассказали в паблике профсоюза работников компании.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов ранее сообщил, что шведская сеть IKEA прорабатывает возможности снова открыть магазины в России после переработки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента своей продукции. Он добавил, что аналогичное шаги предпринимает компания Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).