IKEA ограничила продажу товаров через форму заявок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведский магазин мебели и товаров для дома IKEA ограничил продажи через форму заявок, сообщается на сайте компании. Приобрести необходимые предметы интерьера можно не более чем на 1 млн рублей, также действуют ограничения по числу и весу. Однако временно форма на сайте не работает, ее обещают запустить позже.

Так, российским покупателям разрешили брать не более 70 товаров одного артикула, весом не более тонны, при этом сумма чека на одного человека не должна превышать 1 млн рублей. На данный момент при попытке заполнить форму появляется сообщение о временном закрытии приема заявок. Компания обещает запустить новую волну «чуть позже», после обработки уже поданных ранее форм.

Действуют ограничения. Можно приобрести не более 70 штук одного артикула, вес товаров не должен быть больше одной тысячи килограммов, а сумма покупок не должна составлять более одного миллиона рублей, — говорится на сайте.

Ранее неполадки с оформлением покупок на сайте возникли из-за ажиотажа, вызванного открытием онлайн-распродажи перед полным закрытием магазинов сети в России. При попытке зайти на сайт высвечивалось предупреждение о том, что сервис временно не может принимать заказы через корзину из-за технических неполадок.