Греф уходит из совета директоров «Яндекса»

https://static.news.ru/photo/1e075a64-0d4a-11eb-abf4-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса», говорится в сообщении интернет-компании.

Срок полномочий г-на Грефа истекает на годовом общем собрании акционеров 2020 года, и он не номинируется на переизбрание, — говорится в сообщении .

Он стал членом совета директоров «Яндекса» в 2014 году, также он занимает пост неисполнительного директора в IT-компании.

Герман Греф стал президентом и председателем правления Сбербанка в 2007 году. С 2013 года Греф также входит в международный совет американского банка JP Morgan Chase. В октябре 2018 года журнал Forbes признал его вторым наиболее влиятельным гражданином России.

Ранее NEWS.ru писал, что банкир Олег Тиньков предложил назначить Германа Грефа премьер-министром России. По словам основателя банка «Тинькофф», амбиции и возможности Грефа простираются за пределы государственного Сбербанка.